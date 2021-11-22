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Стало известно, где в Москве могут провести ЭКСПО‑2030
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 22 Ноября 2021, 10:22
Москва подала заявку на проведение Всемирной универсальной выставки ЭКСПО. Площадку для мероприятия планируется построить на Киевском шоссе, недалеко от аэропорта Внуково, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
«Окончательное решение еще предстоит принять. Но очевидно, что старые площадки – ВДНХ, «Сокольники» или «Экспоцентр» – для этой цели не подходят. В предварительном плане экспокомплекс планируется построить на свободной территории в новой Москве», - рассказал Собянин в своем личном блоге.
После завершения выставки площадку можно будет использовать для организации крупных выставок, конгрессов, форумов и концертов, а также в качестве большого парка.
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