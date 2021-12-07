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Предновогодний фестиваль «Елки» пройдет в Коломне 12 декабря
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 7 Декабря 2021, 12:42
Четвертый предновогодний фестиваль «Елки» состоится в селе Пирочи в городском округе Коломна 12 декабря в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье», информирует пресс-служба комитета по туризму Московской области.
На фестивале участники смогут самостоятельно изготовить новогодние подарки ручной работы, купить искусственные елки со скидкой, а также приобрести тематические украшения для дома.
На мероприятии будут работать 9 площадок: «Дед Мороз и Ко», «Новогоднее чудо», «В объективе Новый год», «Веселый маскарад», «Зимние забавы», «Новогодний хит-парад», «Новогодняя шкатулка» и другие.
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