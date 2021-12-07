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733 незаконные свалки ликвидировали в Подмосковье в 2021 г
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 7 Декабря 2021, 12:44
В городских округах Московской области с начала текущего года ликвидировали 733 несанкционированные свалки мусора, информируется пресс-служба Госадмтехнадзора Московской области.
540 из ликвидированных свалок были выявлены в 2021 году, еще 186 обнаружили в 2020 и 7 – в 2019 году. В ноябре 2021 года было выявлено 83 незаконные свалки, устранено 99 свалок, в том числе в городском округе Клин на ул. 2-я Овражная, д. 1 и в городском округе Павловский Посад в деревне Пестово.
Также ликвидировали свалки в городском округе Красногорск на Ильинском шоссе в полосе отвода трассы А-109 и в селе Николо-Урюпино рядом с ЖК «Лесобережный».
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