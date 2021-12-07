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Дорожные службы Подмосковья перевели на усиленный режим работы для борьбы со снегопадом
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 7 Декабря 2021, 12:45
Из-за идущего в Подмосковье обильного снегопада дорожные службы региона были переведены на усиленный режим работы, для борьбы с непогодой на дороги выведено более 2,2 тыс. единиц спецтехники и свыше 3 тыс. рабочих. Об этом информирует пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В настоящее время на территории Московской области продолжается снегопад. Во вторник в Московском регионе может выпасть до четверти месячной нормы осадков.
В приоритетном порядке в регионе обрабатываются трассы с высокой интенсивностью движения, маршруты следования пассажирского транспорта, потенциально опасные участки дорог и тротуары.
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