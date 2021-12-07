08декабря 2021
среда
|
Водителям в Красногорске напомнили о штрафе за непропущенного на переходе пешехода
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 7 Декабря 2021, 12:45
Водителям в подмосковном Красногорске напомнили об ответственности, к которой могут привлечь, если не пропустить пешехода на переходе, рассказали в отделе ГИБДД УМВД России по горокругу.
С 6 по 12 декабря 2021 года на территории Московской области, в том числе в Красногорске, проводится профилактическое мероприятие «Пешеходный переход», направленное на снижение тяжести последствий в ДТП с участием пешеходов и стабилизации аварийной обстановки.
«Сотрудники Госавтоинспекции Красногорска обращаются к жителям округа с просьбой о неукоснительном соблюдении ПДД и напоминает ряд правил для пешеходов, которые помогут уменьшить вероятность аварийных ситуаций на дорогах», - говорится в сообщении.
Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их отсутствии — по обочинам. При движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими элементами.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -7 -9
вечером -11 -13 ночью -11 -13
Котировки
Партнеры