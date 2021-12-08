08декабря 2021
среда
|
10 кабинетов КТ заработали в Подмосковье в 2021 году
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 8 Декабря 2021, 13:42
В медицинских учреждениях Подмосковья в 2021 году открыли 10 новых кабинетов компьютерной томографии, информирует пресс-служба областного Минздрава.
Томографы заработали в Химкинской, Дзержинской, Долгопрудненской, Домодедовской, Зарайской, Королевской, Раменской, Шатурской и Щелковской больницах, а также в Московской областной больнице имени Розанова В.Н. в Пушкине.
По словам зампреда правительства Подмосковья – министра здравоохранения региона Светланы Стригунковой, качественная диагностика лежит в основе постановки диагноза и своевременного назначения лечения.
«В этом году мы запустили 10 новых аппаратов компьютерной томографии. При этом предварительно во всех кабинетах был проведен ремонт», – отметила Стригункова.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -7 -9
вечером -11 -13 ночью -11 -13
Котировки
Партнеры