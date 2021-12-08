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Свет отключат в ряде населенных пунктов Балашихи 9 декабря
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Общество — 8 Декабря 2021, 13:42
Энергетики филиала «Восточные электрические сети» ПАО «Россети Московский регион» проводят плановые работы по ремонту энергооборудования, 9 декабря свет отключат в нескольких населенных пунктах подмосковной Балашихи, информирует пресс-служба министерства энергетики Московской области.
Света не будет в деревнях Пуршево и Русавкино-Романово, а также на территории СПО «Темниково», «Бархат», «Содружество», СНТ «Василек». Энергетики произведут отключение на 2 часа в промежуток времени с 10:00 до 17:00 для производства работ по реконструкции кабельной воздушной линии 6 кВ для ее выноса с места застройки автомагистрали М-12.
Проводимые мероприятия направлены на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей и позволят избежать случаев аварийного отключения электроэнергии в будущем.
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