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24 случая коронавируса выявили в Домодедове за сутки
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 8 Декабря 2021, 13:43
В Домодедове за сутки выявили 24 случая заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 17 192 случая заболевания, информирует областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.
В Подмосковье за сутки выявили 1 854 случая инфекции.
Всего на данный момент в Московской области выявлено 605 310 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончался 10 881 человек. Выздоровели и выписались 537 459 человек.
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