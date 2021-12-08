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Татьяна Москалькова отметила работу аппарата омбудсмена Подмосковья
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 8 Декабря 2021, 13:44
Работа аппарата уполномоченного по правам человека в Московской области дает результат и требует самоотверженного труда, рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«Это очень сложная задача - быть наверху правозащитного лифта. <...> Очень важно, чтобы глава субъекта, глава государства слышали разные позиции. <...> Хочу сказать большое спасибо (омбудсмену Подмосковья – ред.) Екатерине Юрьевне Семеновой. Я вижу ее самоотверженный труд. Я от всей души поздравляю Вас и ваш коллектив с 20-летием», - рассказала Москалькова в ходе мероприятия в честь 20-летия института уполномоченного по правам человека в Московской области.
Москалькова вручила Семеновой Памятный знак уполномоченного по правам человека в РФ за выдающиеся успехи по защите прав и свобод гражданина.
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