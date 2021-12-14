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Жителей ЖК «Весенний» в Подольске просят убрать автомобили с тротуаров для уборки снега
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Общество — 14 Декабря 2021, 10:51
Жителей ЖК «Весенний» Подольска просят убрать автомобили с тротуаров внутри дворовых проездов для уборки снега, информируется в группе «ООО «Импульс» в соцсети «ВКонтакте».
Во вторник с 10:00 проводится механическая расчистка тротуаров в ЖК «Весенний». Жителей просят убрать свои автомобили. Также планируется уборка снега 15 и 16 декабря с 9:00 до 18:00.
У дома №2 трактор будет двигаться от въезда на стройплощадку, затем вдоль стройплощадки и вдоль проезжей части до аллеи. Затем он будет убирать от въезда на стройплощадку, дворовую территорию и аллею до контейнерной площадки. У дома №1 трактор будет убирать дорогу вдоль аллеи и дорогу к выезду с территории, после чего приступит к расчистке снега от подъезда 7 вдоль поля и дороги вдоль домов.
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