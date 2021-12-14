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Экопункт начал работать в гимназии им. Е.М. Примакова в Одинцовском округе
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Общество — 14 Декабря 2021, 10:51
Для активной популяризации раздельного сбора вторничного сырья среди школьников МинЖКХ Подмосковья установило свыше 140 экопунктов в учреждениях образования региона. Новый автомат по приему тары начал работать в гимназии им. Е.М. Примакова, информирует пресс-служба министерства.
«На сегодняшний день 142 экопункта установлено только в школах. Естественно, эта программа касается и общественных пространств, и мы будем ее расширять и продолжать», - уточнил министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский.
Экопункт – это автомат, который принимает пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Он позволяет не только собрать вторсырье и направить его на переработку, но еще и получить баллы от сданной тары. Полученные баллы можно потратить в магазинах или ресторанах быстрого питания.
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