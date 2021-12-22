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В Коломне капитально отремонтировали здание детского сада
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Общество — 22 Декабря 2021, 15:40
Глава городского округа Коломна Александр Гречищев посетил центр развития ребенка «Радуга». Руководитель муниципалитета осмотрел недавно выполненный капитальный ремонт в одном из зданий, информирует пресс-служба администрации Коломны.
«В этом году здание 1971 года капитально отремонтировали - привели в порядок фасад, кровлю, наружный водосток, благоустроили территорию для прогулок. Ежедневно в этот детский сад приходят более 200 юных коломенцев, половина из них – ребята с нарушениями речи. Поэтому образовательная деятельность для них должна быть организована особенным образом», — сказал глава округа.
В дошкольном учреждении работают 12 групп, 7 из них – компенсирующей направленности. В здании оборудованы музыкальный зал, сенсорная комната, кабинет робототехники, кабинеты учителей-логопедов, учителей-дефектологов, медицинский блок, пищеблок с подсобными помещениями, санузлы, раздевалки и подсобные помещения.
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