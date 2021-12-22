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Андрей Воробьев считает, что 2022 год станет годом трансформации
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 22 Декабря 2021, 15:40
Новые решения в экономике, социальной сфере требуют внимательного подхода и разъяснения логики действий, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Хочу подчеркнуть, как важен каждый элемент в нашей команде. Наши мозговые штурмы, общение, открытость помогают нам внедрять смелые, важные трансформации. 2022 год - это время новых решений», - сказал Воробьев в ходе заседания Высшего совета.
Он отметил, что очень важно объяснять жителям логику действий, что и почему реализуют власти.
«При трансформации во всех сферах - и социальной, и экономической, и в администрировании чистоты и порядка в управляющей компании, важно не допустить ментального сбоя, чтобы эти трансформации не нравились (жителям - ред.)», - сообщил Воробьев.
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