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В Подольске выбрали лучшие работы на конкурсе «Мастерская Деда Мороза»
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Общество — 22 Декабря 2021, 15:40
В Подольске подвели итоги муниципального конкурса на лучшую новогоднюю игрушку-поделку «Мастерская Деда Мороза», жюри выбрало работы 10 ребят, информирует администрация округа.
Ежегодное традиционное мероприятие провели в три этапа: школьный, второй муниципальный (отборочный) и итоговый - первый муниципальный этап. Для участия во втором этапе на базе МУ ДО центр детского творчества и МУ ДПО «Информационно-методический центр» представили 385 конкурсных работ. Их выполнили учащиеся 1-11 классов из 47 общеобразовательных организаций, ученики 2 учреждений дополнительного образования, воспитанники 42 дошкольных образовательных учреждений и 25 дошкольных отделений средних общеобразовательных школ.
На втором отборочном этапе определили лучшие работы для первого итогового этапа конкурса. Отличились воспитанники Иван Дурицкий и Ирина Богатырева ДОУ №16 «Колокольчик», Кирилл Рыбалкин ДОУ №44 «Малыш», Виктория Егорова ДОУ №20 «Веснушки». Также учащиеся Артем Богомолов МБОУ «Лицей Климовска», Матвей Егоров СОШ №22, Максим Артемов СОШ №15, Матвей Яковлев лицей №1, Илья Архипов СОШ №33, Сергей Евдокимов МОУ Быковская СОШ.
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