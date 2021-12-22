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Деревянные горки для катания на тюбингах установят в 2 парках Люберец
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Общество — 22 Декабря 2021, 15:41
В Наташинском парке и Парке Сказок в поселке Томилино городского округа Люберцы установят две деревянные горки для катания на тюбингах, рассказал глава муниципалитета Владимир Ружицкий.
Работы выполнят в рамках губернаторской программы «Зима в Подмосковье».
«Для любителей лыжного спорта на стадионах и в рекреационных зонах проложили 9 трасс: 2 - в Люберцах, 2 - в поселке Томилино, 2 - в поселке Красково, 2 - в поселке Малаховка, 1 - в Октябрьском. В парке «Наташинские пруды» и Парке Сказок будут установлены две деревянные горки для катания на тюбингах», - сообщил Ружицкий.
Он добавил, что в Люберцах зальют 19 катков, 13 из них во дворах, 5 – на стадионах и 1 – в парке.
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