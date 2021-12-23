23декабря 2021
четверг
|
Детсад на 225 мест ввели в эксплуатацию в ЖК «Пироговская Ривьера» Мытищ
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 23 Декабря 2021, 14:48
На территории жилого комплекса «Пироговская Ривьера» в деревне Пирогово городского округа Мытищи построили и ввели в эксплуатацию детский сад на 225 мест, информирует пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Соответствующее разрешение было выдано министерством жилищной политики региона. Учреждение возвели в рамках утвержденного проекта планировки территории и соглашения о реализации инвестиционного проекта на средства инвестора – ООО «Специализированный застройщик «КомфортИнвест».
Трехэтажный детский сад рассчитан на 9 групп. Помещения для самых маленьких воспитанников – от 3 до 4 лет – разместились на первом этаже, для детей постарше – на втором и третьих этажах соответственно. В здании оборудовали пищеблок, физкультурный зал с инвентарной и комнатой̆ тренера, зал для музыкальных занятий, медицинский кабинет, помещения для проведения кружковых уроков.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -11 -13
вечером -11 -13 ночью -13 -15
Котировки
Партнеры