27декабря 2021
понедельник
|
Активисты Подольска в январе могут подать заявки на соискание премии социальных инициатив
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 27 Декабря 2021, 10:51
Активисты Подольска с 1 по 31 января 2022 года могут подать заявки на соискание премии социальных инициатив имени Соколова, инфомрируется в группе «Комитет по делам молодежи Г. о.Подольск» в соцсети «ВКонтакте».
В Подольске с 1 января 2022 года активисты смогут поучаствовать в конкурсе на соискание ежегодной премии имени Максима Соколова в целях поощрения молодежной инициативы. Прием заявок будет проходить до 31 января.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -8 -10
ночью -8 -10 утром -10 -12
Котировки
Партнеры