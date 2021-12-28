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Указатели паломнического маршрута «Дорога в лавру» появятся в «Парке Яуза» в 2022 году
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Общество — 28 Декабря 2021, 14:51
В 2022 году на территории столичного «Парка Яуза» планируют установить указатели паломнического маршрута «Дорога в лавру», рассказал журналистам председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
«В 2022 году мы на территории всего «Парка Яуза» сможем установить указатели для паломников», – сказал Шапошников.
По его словам, в 2021 году специалисты закончили установку указателей паломнического маршрута на территории столицы.
«Я уверен, что через год мы этот вопрос решим еще и с Московской областью», – уточнил Шапошников.
«Парк Яуза» станет самым длинным экологическим парком в Европе, а также одним из любимых мест отдыха москвичей и гостей столицы. В новом парке появится современный экоцентр, который будет заниматься популяризацией экологических профессий будущего.
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