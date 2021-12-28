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Более 3,5 т «добрых крышечек» вывез регоператор из Чехова и Подольска за 3 года
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Общество — 28 Декабря 2021, 14:53
Регоператор по обращению с отходами ООО «МСК-НТ» в декабре отправил на переработку 800 км «добрых крышечек» из Чехова и Подольска, всего за 3 года он вывез более 3,5 т полезного сырья, информирует пресс-служба регоператора.
Компания «МСК-НТ» организовала очередной вывоз собранного волонтерами сырья на предприятие «Репластик». Целую «Газель» «добрых крышечек» переработают, а деньги направят в благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям сиротам». На эти деньги закупят средства передвижения для детей с особенностями развития.
«Добрые крышечки» – одно из лучших благотворительных начинаний в России, доступное каждому человеку независимо от социального статуса и возраста. Для участия необходимо только сердце, способное сочувствовать людям, и ответственное отношение к загрязнению планеты мусором. Вместе со всеми участниками мы, как партнеры и волонтеры, поздравляем друг друга и желаем проекту процветания и еще много добрых дел в помощь детям и природе», - рассказал директор Чеховского филиала ООО «МСК-НТ» Роман Куликов.
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