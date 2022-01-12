12января 2022
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Жители ближайших деревень могут посещать Архангельское бесплатно с 8:00 до 10:00
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Общество — 12 Января 2022, 13:06
Жители деревень Воронки, Захарково и поселка Архангельское в подмосковном Красногорске могут посещать территорию музея-усадьбы «Архангельское» бесплатно с 8:00 до 10:00, рассказали в администрации горокруга.
Пользователь ekucherenko86 в комментариях к посту в Instagram-аккаунте главы муниципалитета Дмитрия Волкова попросила, чтобы жителям расположенных поблизости от музея-усадьбы деревень вернули возможность бесплатно посещать территорию.
«ФГБУК «Государственный музей-усадьба «Архангельское» информирует, что в канун Нового года согласно приказу директора от 24 ноября 2021 года №689 музей начал реализацию программы лояльности «Клуб друзей музея-усадьбы «Архангельское», – рассказали в администрации округа.
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