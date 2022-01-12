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Зампред Мособлдумы Чистюхин возобновит прием жителей Жуковского и Раменского 17 января
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 12 Января 2022, 13:07
После новогодних праздников возобновляется прием населения Раменского округа и Жуковского зампредом Мособлдумы Игорем Чистюхиным. Очередная встреча состоится 17 января, информирует пресс-служба депутата.
В Жуковском прием будет проводится с 10:00 до 12:00 по адресу: ул. Гагарина, дом №2, 3-й этаж.
Жителей Раменского округа ждут в ДК «Сатурн» по адресу: Комсомольская площадь, дом №2, каб. 106. Прием будет проводится с 13:00 до 15:00.
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