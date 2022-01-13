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Реконструкцию горнолыжного склона в Красногорске начали после жалоб посетителей
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Общество — 13 Января 2022, 12:46
Реконструкцию всесезонного горнолыжного склона «Снежком» в подмосковном Красногорске проведут после жалоб посетителей на некачественное покрытие и протечки крыши, информируется на официальном сайте комплекса.
Горнолыжный комплекс «Снежком» закрыли на реконструкцию 11 января. Она пройдет в несколько этапов.
В данный момент начался первый этап реконструкции, включающий в себя подготовку и проведение полного аудита горнолыжного склона. После завершения технических мероприятий определят зоны, которым необходим ремонт, а также посчитают общую стоимость работ.
Пока работы затронули лишь горнолыжный склон. Каток, фитнес-центр и аквазона функционируют в штатном режиме.
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