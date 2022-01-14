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Опубликована карта новых случаев коронавируса в Подмосковье за сутки
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 14 Января 2022, 13:39
В Подмосковье за прошедшие сутки было зафиксировано 1990 случаев коронавируса. Наибольшее число заражений выявлено в Балашихе – 206, в Подольске – 178, в Люберцах – 141, в Одинцовском округе – 114, в городском округе Пушкинский – 112, в Раменском округе – 101, в Красногорске – 86.
78 случаев заболевания подтвердили в Королеве, 70 – в Коломне, 65 – в Мытищах, 49 – в Богородском округе, 46 – в Истре, 42 – в Серпухове, 41 – в Дмитровском округе, 40 – в Ступине, 37 – в Павловском Посаде, 36 – в Реутове, по 34 – в Лыткарине и Шатуре, 30 – в Долгопрудном.
В Воскресенске и Рузском округе зафиксировали по 29 заражений, во Фрязине – 28, в Жуковском – 27, в Ленинском округе – 26, в Луховицах – 25, в Орехово-Зуевском округе – 23, в Чехове – 21, в Егорьевске – 20, в Дубне – 19, в Солнечногорске – 18, в Наро-Фоминском округе и Серебряных Прудах – по 15.
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