17января 2022
понедельник
|
Спасатели Балашихи просят жителей быть осторожными при выходе на лед водоемов
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 14 Января 2022, 13:39
Спасатели Ногинского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» продолжают контролировать обстановку на водоемах Балашихи и просят жителей быть всегда внимательными при выходе на лед, инфомируется на странице теруправления в соцсети «ВКонтакте».
В ходе рейдов работники противопожарно-спасательной службы ежедневно проверяют толщину льда, проводят профилактические беседы с рыбаками и раздают населению округов листовки с правилами поведения на водоемах в зимний период.
«Будьте внимательны и осторожны при выходе на лед! Телефон службы спасения - 112», - сказано в сообщении.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -2 -4
вечером 0 -2 ночью 0 -2
Котировки
Партнеры