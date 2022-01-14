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Стал известен график работы объектов социальной инфраструктуры в лесопарке Мытищ
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 14 Января 2022, 13:40
Опубликован график работы объектов социальной инфраструктуры в Мытищинском лесопарке, информируется в Instagram-аккаунте окружных парков.
Площадка для автомобилей на Пироговском шоссе со стороны проката работает в 05:00 до 23:00, на Волковском шоссе со стороны ТЦ Июнь - круглосуточно. Прокат на Пироговском шоссе, остановка Динамо, работает с 08:00 до 22:00, выдача инвентаря производится до 21:00. Кафе на Пироговском шоссе со стороны проката открыто с 09:00 до 21:00.
Каток на Пироговском шоссе со стороны проката напротив пикниковой зоны работает круглосуточно. Конюшня там же открыта со вторника по воскресенье с 10:00 до 19:00, понедельник выходной. Туалет рядом с пикниковой зоной и катком открыт с 08:00 до 22:00.
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