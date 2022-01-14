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Первую присягу кадетов провели в гимназии Святителя Василия Великого в Одинцове
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Общество — 14 Января 2022, 13:41
Подмосковная гимназия Святителя Василия Великого в Одинцово празднует в пятницу свой 15-й день рождения, в честь этого события провели праздничную литургию. Также впервые в стенах гимназии прошла присяга кадетского класса, который был открыт в этом году, информирует корреспондент РИАМО.
В торжественной церемонии приняли участие полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев и председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«Очень желаю, чтобы одним из главных уроков, который вы вынесете из гимназии, было то, что надо работать и жить», - сказал Щеголев.
Празднование началось с Божественной литургии, после чего состоялось торжественное официальное мероприятие. В рамках него прошла церемония присяги кадетского класса.
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