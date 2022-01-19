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В Серпухове благоустроят набережную реки Нара
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 19 Января 2022, 18:07
В текущем году специалисты проведут масштабные работы по благоустройству набережной реки Нара в подмосковном в Серпухове, информирует пресс-служба министерства благоустройства региона.
Проект благоустройства этой набережной победил на V Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.
«Река Нара — ключевая ось города, вдоль которой были расположены основные ансамбли. С берегов Нары открывается множество выразительных картин, раскрывающих главную пространственную ценность исторического Серпухова. Наша основная задача - сделать территорию набережной видимой, доступной и привлекательной для жителей и туристов», — сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Будут проведены работы по благоустройству от лодочной станции до Принарского парка. По концепции проекта, пространственное продолжение благоустройства площади поможет связать площадь и реку, а также провести маршрут под улицей Ворошилова, связав две части города. После работ в городе появится первый благоустроенный рекреационный маршрут.
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