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17 медработников Мытищ получили социальную ипотеку в 2021 г
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Общество — 19 Января 2022, 18:07
Прием заявок для участия в программе «Социальная ипотека» пройдет в Мытищинской больнице в этом году. В 2021 году по программе получили жилье 17 медиков городского округа Мытищи, информируется в Instagram-аккаунте МГКБ.
Начальник отдела кадров МГКБ Анна Андреева отметила, что с 2016 года за период действия программы «Социальная ипотека», свидетельства о праве на получение жилищной субсидии получили 72 медицинских работника МГКБ. В 2021 году социальную ипотеку получили 17 врачей и рентгенолаборантов Мытищинской городской клинической больницы.
Программа позволяет врачам, фельдшерам скорой помощи и рентгенлаборантам приобрести собственное жилье в Московской области. Для этого медицинскому работнику необходимо обратиться в кадровую службу.
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