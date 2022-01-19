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Более 1,5 тыс преступлений раскрыли полицейские Щелкова в 2021 году
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 19 Января 2022, 18:08
Состоялось подведение итогов оперативно-служебной деятельности за 2021 год. За прошедший год полицейские раскрыли более 1,5 тыс. преступлений, информирует пресс-служба МУ МВД России «Щелковское».
За прошедший год полицейские раскрыли 7 убийств, 8 разбойных нападений, 62 грабежа, 457 краж, к уголовной ответственности привлечено 1 140 лиц. При этом, граждане стали меньше обращаться в полицию с заявлениями о кражах из квартир и домов, таких преступлений раскрыто 69. Кроме этого, раскрыто 12 краж автотранспорта, 128 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, 32 преступления, связанного с незаконным оборотом оружия.
Сотрудниками Отдела экономической безопасности всего выявлено 75 преступлений. В 2021 году произошел рост преступлений, связанный с хищением денежных средств с банковских карт граждан, а также с использованием IT-технологий.
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