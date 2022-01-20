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Специалисты начали бетонировать фундамент социального центра в Сергиевом Посаде
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 20 Января 2022, 16:04
В Сергиево-Посадском городском округе продолжается строительство социально-реабилитационного центра для слепоглухих инвалидов. Строители приступили к бетонированию фундаментной плиты в основании учреждения, инфомриурет пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.
Строительство центра идет согласно графику. Сейчас на объекте работают свыше 50 рабочих и 7 единиц спецтехники. Строители армируют и бетонируют фундамент и вертикальные конструкции технического этажа.
На площади 3,7 га будет расположен комплекс функциональных блоков: три жилых блока, блок учебно-производственных помещений и мастерских, спортивный блок с залом и бассейном, блок с актовым залом, медицинский и реабилитационный блок. В итоге площадь всех зданий центра превысит 17,5 тыс. кв. м.
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