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Стаю котов‑каннибалов нашли в частном доме в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 20 Января 2022, 16:04
В одном из частных домовладений в Талдомском городском округе Подмосковья появились коты-каннибалы, которые от отсутствия пищи поедают друг друга. Обглоданные трупы животных разбросаны по всему участку, сообщает «Московский комсомолец».
По данным издания, история началась в 2015 году, когда 31-летний хозяин дома в СНТ около деревни Юркино принес бездомного кота. После мужчина начал брать к себе всех уличных котов, а его супруга лечила и кастрировала животных. Коты жили в бытовке и свободно гуляли по территории участка.
В 2018 году женщина развелась с мужем, однако иногда приезжала помогать ему с животными. На тот момент их было не менее 60. Она также разместила на участке и в бытовке видеокамеры, к котором подключалась для контроля за кошками.
В какой-то момент доступ к камерам оказался заблокирован, а экс-муж стал присылать фото умерших котов. Он объяснял их смерть естественными причинами. Женщина же начала предполагать, что мужчина сошел с ума и начал убивать животных.
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