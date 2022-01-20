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Пристройка к поликлинике в Реутове появится до конца 2022 года
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 20 Января 2022, 16:05
Возведение пристройки к городской поликлинике №1 в подмосковном Реутове будет завершено до конца года, она увеличит возможности лечебного учреждения на 250 пациентов в смену, рассказал глава муниципалитета Станислав Каторов.
«Строительные работы идут по графику, до конца года завершим их. В четырехэтажном здании общей площадью 2,9 тыс. кв. м разместим терапевтическое и стоматологическое отделения, кабинеты врача-травматолога с перевязочной и гипсовой, врача ревматолога, отделение профилактики для проведения профилактических осмотров и диспансеризации, отделение неотложной помощи и физиотерапевтический кабинет», - уточнил Каторов.
По его словам, новый корпус будет соединен переходом с действующим зданием поликлиники, прилегающая территория будет благоустроена и озеленена. Ввод в строй нового объекта позволит увеличить общую мощность поликлинического звена в Реутове до 2 тыс. пациентов в день.
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