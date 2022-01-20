21января 2022
пятница
|
Заявление на сдачу ЕГЭ принимают в Люберцах по 1 февраля
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 20 Января 2022, 16:05
Жителям Люберец, планирующим сдать Единый государственный экзамен в 2022 году, необходимо подать заявление по 1 февраля, информирует пресс-служба администрации муниципалитета.
«Прием заявлений на участие в ЕГЭ завершается 1 февраля 2022 года. Выпускникам этого года заявление необходимо подать в своей школе. Выпускникам прошлых лет и обучающимся СПО необходимо обратиться в управление образованием по адресу: Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 209», – сообщила начальник управления образованием администрации Люберец Виктория Бунтина.
Она подчеркнула, что последний день приема заявлений – 1 февраля. После 1 февраля заявления принимаются только при наличии уважительной причины, подтвержденной документально.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -4 -6
вечером -4 -6 ночью -4 -6
Котировки
Партнеры