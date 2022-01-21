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Стало известно, как будут развивать туристические города в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 21 Января 2022, 15:50
В ближайшие годы на территории Зарайска и Сергиева Посада откроют новые музеи, рестораны и гостиницы, рассказал министр правительства Московской области по туризму Алексей Шимко.
«(Зарайск - ред.) - уникальный город, удаленный от Москвы, рядом с Коломной. <…> Мы начали делать благоустройство, и там начал появляться бизнес», - сообщил Шимко на стратегической сессии V форума Центрального федерального округа по ГЧП.
Согласно презентации к докладу, в планах на 2022-2024 годы открыть на территории Зарайска 4 ресторана и 3 гостиницы. В 2022 году в Сергиевом Посаде также может появиться хостел и два новых музея.
В 2021 году в Зарайске побывало 195,5 тыс. туристов, а в гости в Сергиев Посад приехали 250 тыс. человек. Кроме того, в прошлом году на территории Коломны побывало 188 тыс. туристов.
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