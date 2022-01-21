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Суд поддержал УФАС Подмосковья по делу компании «ФорестГрупп»
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 21 Января 2022, 15:50
Арбитражный суд Московского округа поддержал решение Московского областного УФАС о внесении сведений в отношении ООО «ФорестГрупп» в реестр недобросовестных поставщиков, информирует пресс-служба регионального ведомства.
В управление обратились представители комитета лесного хозяйства Московской области с предложением о внесении сведений в отношении ООО «ФорестГрупп» в реестр недобросовестных поставщиков после одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта на выполнение комплекса санитарно-оздоровительных мероприятий.
По результатам рассмотрения обращения, управление признало действия компании не соответствующими закону, а сведения в отношении ООО «ФорестГрупп» подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков.
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