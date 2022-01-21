21января 2022
пятница
|
Депутат исключил вину врачей в срыве работ по замене лифтов в медучреждении Балашихи
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 21 Января 2022, 15:51
Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов вместе с заведующим филиала №2 Балашихинской областной больницы Михаилом Геращенко осмотрел три новых лифта для подъема лежачих больных в отделения, в настоящий момент медучреждение работает в штатном режиме, инфоримрует пресс-служба депутата.
По словам Геращенко, все лифты уже в работе. Они прошли проверку, в том числе с максимальными нагрузками и приняты в эксплуатацию Ростехнадзором. Кроме самих механизмов, подрядная организация утеплила шахты и заменила кровлю машинных отделений.
Он также уточнил, что филиал №2 возобновил работу в штатном режиме и принес извинения перед жителями Балашихи за столь долгий запуск лифтового хозяйства.
Парламентарий отметил, что вины врачей в срыве работ по замене лифтов нет.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -4 -6
вечером -4 -6 ночью -4 -6
Котировки
Партнеры