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Пассажиры «Мострансавто» совершили более 103 млн поездок между Москвой и областью в 2021 г
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 21 Января 2022, 15:51
В 2021 году пассажиры «Мострансавто» совершили более 103 млн поездок по маршрутам компании, связывающим Москву и различные города Подмосковья. Об этом информирует пресс-служба Минтранса Подмосковья.
«Мострансавто» обслуживает свыше 170 маршрутов, автобусы на которых курсируют до столичных станций метрополитена, железнодорожных станций и автовокзалов.
Самым популярным способом регистрации проезда стали социальные карты жителя Подмосковья и москвича - по ним было зафиксировано более 43 млн поездок. На первом месте среди способов оплаты проезда – бесконтактные банковские карты и гаджеты с NFC-чипом – по ним пассажиры провели свыше 33 млн операций. Вторым популярным инструментом оплаты стала транспортная карта «Стрелка», с помощью которой проезд оплачивали около 22 млн раз.
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