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Студентам из Люберец рассказали об экспертизах для установления подозреваемых
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 21 Января 2022, 15:52
Студентам Гуманитарно-социального института в Люберцах рассказали о работе полиции и представили разнообразие экспертиз, требуемых для установления подозреваемых, информирует пресс-служба администрации муниципалитета.
Встречу провели сотрудники МУ МВД России «Люберецкое» совместно с членом Общественного совета Андреем Губановым в рамках всероссийской акции «Студенческий десант». Также ребятам рассказали о порядке и требованиях вступления в Народную дружину.
Сотрудник экспертно-криминологического центра рассказала о проводимых экспертизах и продемонстрировала содержимое профессионального чемодана.
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