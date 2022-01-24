24января 2022
понедельник
|
Глава Люберец Ружицкий проведет онлайн‑встречу с жителями округа 26 января
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 24 Января 2022, 10:26
Глава Люберец Владимир Ружицкий 26 января проведет встречу в режиме онлайн, рассказала в понедельник на еженедельном оперативном совещании заместитель управления территориальной политики и социальных коммуникаций администрации городского округа Ольга Сафоненкова.
«В порядке информации сообщаю, что 26 января в 18:00 состоится онлайн-встреча главы с жителями городского округа. Вопросы можно отправить на электронную почту vstrechaglavy@yandex.ru», - сообщила Сафоненкова.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -10 -12
вечером -11 -13 ночью -12 -14
Котировки
Партнеры