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Более 75 тыс т сыра произвели сыровары Подмосковья в 2021 г
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 24 Января 2022, 10:26
Заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов и министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский посетили с рабочим визитом Дмитровский округ. Они осмотрели ход строительных работ проекта «Сырный кластер», информирует пресс-служба министерства.
Также Филимонов и Воскресенский провели рабочее совещание с резидентами и администрацией муниципалитета.
«Более 75 тыс. т сыра произвели сыровары в Подмосковье в 2021 году. Это на 10,3 тыс. т больше, чем в предыдущем. Более 50 предприятий заняты в отрасли. Сейчас в Московской области идет работа по возведению сырного кластера. В этом году планируется завершение строительства первого завода», – уточнил Филимонов.
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