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Суд признал законным решение УФАС Подмосковья по жалобе ООО «Репутация»
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 3 Февраля 2022, 20:45
Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение подмосковного УФАС России по жалобе ООО «Репутация» о нарушении Закона о контрактной системе. Об этом информирует пресс-служба антимонопольного органа.
В ведомство с жалобой обратились представители компании «Репутация» на действия (бездействие) ГКУ Московской области «Московский областной центр информационно-коммуникационных технологий» при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) через электронный аукцион на оказание услуг по предоставлению доступа к сервису поиска, отбора и оценки зарегистрированных юрлиц и ИП, для возможности проведения анализа их финансового состояния и участия в торгово-закупочной деятельности.
По результатам рассмотрения УФАС Подмосковье признало жалобу ООО «Репутация» необоснованной. Не согласившись с указанным решением, фирма обратилось в суд.
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