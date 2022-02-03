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Качество ремонта подъездов дома и уборку улиц от снега оценили в Балашихе
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Общество — 3 Февраля 2022, 20:46
Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов вместе с депутатами городского совета Рустамом Фахрисламовым и Александром Евсюткиным проверили ход текущего ремонта в доме №5 по улице Поликахина, а также уборку от снега в новой жилой застройке на улице Струве в микрорайоне Железнодорожный Балашихи, информирует пресс-служба парламентария.
По словам Фахрисламова, дому №5 на улице Поликахина 8 лет, но его жители совместно с управляющей компанией приняли решение о проведении косметического ремонта в подъездах.
«Подрядная организация приводит в порядок стены и потолки. На этажах, где уже проведены работы, стало чисто и уютно. Ремонт выполнен в двух из семи подъездов. В плане УК на этот год – 17 подъездов. Это хорошая программа, которая должна продолжаться, в том числе по инициативе собственников жилья», - сказал Ефимов.
Он добавил, что в 2021 году в Балашихе отремонтировано 617 подъездов, а на текущий год планируют отремонтировать еще 263.
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