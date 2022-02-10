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Почти 8 млрд рублей отсудили у должников за электричество в Московском регионе в 2021 г
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 10 Февраля 2022, 15:18
За прошлый год в Москве и Подмосковье отсудили почти 8 млрд рублей с должников за поставленную электроэнергию, сказано в сообщении пресс-службы АО «Мосэнергосбыт».
В судебном порядке с неплательщиков Московского региона было взыскано более 7,9 млрд рублей. Оплачено по решению судов свыше 5,8 млрд рублей.
В качестве пени за просрочку платежей в прошлом году должникам начислили 1,8 млрд рублей. При этом оплачено в качестве пени 1,3 млрд рублей, что на 602,4 млн рублей больше, чем за аналогичный период 2020 года.
«Мы активно взаимодействовали с Госжилинспекцией Москвы, Московской области, с прокуратурой, с Ростехнадзором как по административным штрафам (для - ред.) воздействия на нерадивых неплательщиков, прежде всего управляющих компаний, так и по возбуждению уголовных дел на наиболее безответственных <…> должников», - сообщил гендиректор АО «Мосэнергосбыт» Андрей Ковалев.
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