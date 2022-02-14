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Жители Люберец 12 раз за неделю обращались в спецслужбы округа по вопросам освещения
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Общество — 14 Февраля 2022, 11:08
В соцсети администрации, эксплуатирующую организацию «СК Энергострой», через системы «Добродел» и «Инцидент» по вопросам уличного освещения жители Люберец обратились 12 раз на минувшую неделю, рассказал начальник управления ЖКХ администрации муниципалитета Владимир Караваев в понедельник на оперативном совещании.
«За прошедший период поступило 12 обращений. Основная масса обращений – это Люберцы, Малаховка и Томилино», - сказал Караваев.
Так, по Люберцам жители обратились восемь раз, по Томилину – пять и Малаховке – два.
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