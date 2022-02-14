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Более 5 тыс раз обратились жители Люберец за неделю по вопросам ЖКХ
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Общество — 14 Февраля 2022, 11:09
Более 5 тыс. обращений поступили в Единую диспетчерскую службу ЖКХ Люберец, на порталы «Добродел» и «Инцидент» за прошедшую неделю, рассказал начальник управления ЖКХ администрации горокруга Владимир Караваев в понедельник на оперативном совещании.
«За прошедший период поступило 4 893 обращения. Основная масса обращений – это МособлЕИРЦ и справки. Также обслуживание многоквартирных домов. По всем вопросам были даны разъяснения, по МособлЕИРЦ – то, что касается сейчас перерасчетов по теплоснабжению», - сообщил Караваев.
В систему «Инцидент» обратились 54 раза. Основная доля обращений связана с работой управляющей компании АО «ЛГЖТ». В «Добродел» поступило 103 обращения. Основная масса вопросов связана с УК АО «ЛГЖТ» и ООО «Самолет-Сервис».
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