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Божественную литургию провели для молодежи Подольска в храме Знамения Пресвятой Богородицы
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Общество — 14 Февраля 2022, 11:10
Божественную литургию провели для молодежи подмосковного Подольска в храме Знамения Пресвятой Богородицы поселка Дубровицы, информируется в группе «Комитет по делам молодежи Г. о.Подольск» в соцсети «ВКонтакте».
В Подольске 13 февраля прошел День православной молодежи. Праздничные мероприятия возглавил управляющий Подольской епархией архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий. Для юных горожан организовали божественную литургию в храме Знамения Пресвятой Богородицы поселка Дубровицы, экскурсию по храму и усадьбе. Для участников праздника работала полевая кухня.
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