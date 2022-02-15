15февраля 2022
вторник
|
Жителей Балашихи просят выбирать для катания только специально оборудованные горки
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 15 Февраля 2022, 10:40
Работники Ногинского ТУ СиС ГКУ МО «Мособлпожспас» регулярно проводят мероприятия по выявлению снежных горок, катание с которых небезопасно, и напоминают жителям Балашихи о правилах безопасности, информируется на странице теруправления в соцсети «ВКонтакте».
Представить зиму без катания с горок на тюбингах и санках очень сложно. Однако отдых должен быть не только приятным, но и безопасным. Поэтому спасатели напоминают, что стоит очень внимательно относиться к выбору места проведения досуга для того, чтобы детское веселье не обернулось трагедией.
По словам первого заместителя начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Анатолия Плевако, в ходе патрулирования спасатели обращают внимание на те склоны, спуск с которых выходит на проезжую часть или поверхность водоема, имеет на пути любые препятствия, столкновение с которыми может быть травмоопасно.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -1 +1
вечером -4 -6 ночью -5 -7
Котировки
Партнеры