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ЦУР в Реутове решил 67 тыс вопросов жителей за 3 года
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 15 Февраля 2022, 10:41
Муниципальный сегмент Центра управления регионом в подмосковном Реутове за время работы принял 67 тыс. обращений от жителей, рассказал глава городского округа Станислав Каторов.
«За прошедший 2021 год от жителей городского округа Реутов поступило 7,5 тыс. обращений, а с начала работа ЦУРа в 2018 году количество обращений составило 67 тыс. При этом качество и скорость реакций на запросы жителей постоянно растут. Так, в 2021 году количество первичных обращений снизилось на более чем 21%. Просроченных и отложенных задач в данный момент нет», - сообщил глава Реутова.
Он пояснил, что ЦУР позволяет аккумулировать в одной точке все предложения и жалобы жителей городского округа, которые поступают с портала «Добродел». Они сортируются по блокам (медицина, образование, ЖКХ, соцзащита, транспорт, экология, строительство, госуслуги, СМИ, безопасность и нацпроекты), что дает возможность около 90% проблем решать в оперативном режиме. В реальном времени проводится и мониторинг камер городского видеонаблюдения.
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