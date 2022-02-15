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Мусоровоз в Люберцах рассыпал отходы на дорогу
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 15 Февраля 2022, 10:42
В ЖК «Томилино парк» городского округа Люберцы мусоровоз высыпал отходы на дорогу, рассказала «РИАМО в Люберцах» руководитель службы по связям с общественностью регоператора «ЭкоЛайн-Воскресенск» Мария Штомпиль.
Пользователи Instagram-аккаунта samolet_feed сообщили об инциденте во вторник утром.
«Вся мусоровывозящая спецтехника перед выходом в рейс проходит ежедневный технический осмотр. Однако уже в процессе выполнения задания у одного из мусоровозов был поврежден механизм гидравлики, что привело к самопроизвольному открытию установки и выгрузке отходов», — сообщила Штомпиль.
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