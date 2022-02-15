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Наличие тахографов в автобусах проверят в Королеве до 20 февраля
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Общество — 15 Февраля 2022, 10:43
В Королеве до 20 февраля инспекторы ГИБДД проверят наличие тахографов в пассажирском и грузовом транспорте, информирует пресс-центр отдела ГИБДД УМВД России по городскому округу.
Для снижения аварийности с участием грузового и пассажирского транспорта, профилактики нарушений режима труда и отдыха водителями, а также контроля оснащения транспортных средств тахографами в Королеве пройдет профилактический рейд «Тахограф».
При проверке транспортных средств инспекторы будут обращать внимание на наличие в транспортных средствах тахографа в случае, если его установка на транспортном средстве предусмотрена законодательством РФ, и соблюдение требований к использованию устройства.
Также инспекторы будут проверять соблюдение режима труда и отдыха водителями.
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